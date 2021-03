Politiet fandt ikke to grafittimalere. Foto: Kenn Thomsen

Malede graffiti på tog

Onsdag klokken 20.54 blev det anmeldt til Nordsjællands Politi, at to mænd i sortklædt tøj og med hættetrøjer malede graffiti på flere sektioner af et tog, der holdt på skinnerne ved Marbækvej i Frederikssund.