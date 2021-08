Rigtig mange mærker konsekvensen af, at vi ikke har bus til byen længere, fortæller Birgit a?Rogvi. Nu mødes hun og busgruppen med kommune og trafikselskab. Foto: Henrik Helmer Petersen

Send til din ven. X Artiklen: Måske forsoning på vej: Mødes med kommune og Movia Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Måske forsoning på vej: Mødes med kommune og Movia

Frederikssund - 21. august 2021 kl. 04:41 Af Henrik Helmer Petersen Kontakt redaktionen

Bussen til deres landsby er sparet væk. Nu mødes beboere med kommune og trafikselskab til en snak om problematikken.

Hvordan skal vi passe vores arbejde, hvordan skal vi handle ind? Hvordan skal vi se vores venner? Hvordan skal vores unge passe deres studier, og hvordan skal de ældre komme til læge?

Sådan argumenterede en gruppe beboere i Kyndby Huse på Hornsherred for nylig i Frederiksborg Amts Avis, hvor de gav udtryk for deres fortvivlelse og utilfredshed med, at kommunen har sparet bussen til deres lille landsby væk.

Dalby Huse Nu har beboerne bedt om at møde med Frederikssund Kommune og trafikselskabet Movia, og det har de, fordi de har hørt, at kommunen tidligere har holdt et lignende møde med beboere i Dalby Huse, hvor bussen også er sparet væk.

- Det har overrasket os lidt, at beboerne i Dalby Huse har holdt møde med kommunen uden, at vi har været inviteret med. Vi havde gerne taget kampen og snakken med kommunen sammen. Men nu har vi altså fået vores eget møde i stand, fortæller Birgit aRogvi fra busgruppen i Kyndby Huse.

Mødes i kulturhus Mødet med kommune og trafikselskab holdes i Kyndby Huse Kulturhus mandag klokken 14.30, og her vil Birgit aRogvi og Christina Ibsø fra busgruppen i Kyndby Huse komme med en vifte af gode argumenter for, hvorfor beboerne i Kyndby Huse skal have deres bus tilbage.

- Rigtig mange i Kyndby Huse mærker konsekvensen af, at vi ikke har bus til byen længere. Mange familier har bil, og de kan køre selv. Men mange har også børn, og dem skal de nu transportere til alt. Andre kan ikke få de besøg, som de plejer, fordi de har venner og familie, der ikke har bil, fortæller Birgit a'Rogvi

Ny undersøgelse Med til mødet med kommunen og Movia har Birgit a'Rogvi og Christina Ibsø også svarene med fra en dugfrisk undersøgelse, som busgruppen netop har foretaget blandt de 158 husstande i Kyndby Huse.

60 husstande har svaret.

- Stort set alle ønsker bussen til byen tilbage. Et par få skriver, at de ikke har brug for bussen her og nu, men at de håber her er bus til byen, når de går på pension, siger Birgit aRogvi.

Håber på 2022 På udvalgsmøder i september-oktober skal politikerne i Frederikssund afgøre hvilke busser og busruter, kommunen skal bestille hos Movia for 2022. I Kyndby Huse håber man, at buskørslen til deres by igen bliver genoptaget.