Gerda Lose er Momsernes alderspræsident. Hun begyndte at spille fodbold som 82-årig, og nu er hun 87 år. Foto: Henrik Helmer Petersen

Målmanden er 87 år

- Jeg begyndte at spille fodbold, da jeg var 82 år, og nu har jeg spillet med på holdet hver torsdag i fem år, smiler hun glad.

Hun og manden boede i Viborg, hvor manden drev et advokatkontor, og Gerda Lose arbejdede som advokatsekretær.

- Det var også min datter, der fik mig overtalt til at spille fodbold med Momserne, hvor alle spillere er over 60 år. Min datter havde hørt om holdet gennem sit job i kommunen, husker Gerda Lose.

- Det er bare skønt at komme ud af døren derhjemme og røre sig her. Derhjemme går vi rundt med museskridt, ler Gerda Lose og viser med små skridt, hvordan hun og manden trisser rundt i lejligheden.

- Nu får jeg rørt mig, og jeg få grinet. Og når man kommer fra Viborg og ikke kender nogen i Frederikssund, er det ideelt at begynde at gå til noget. Nu kan jeg ikke længere gå i Føtex uden at møde nogle, jeg kender. Det er skønt.