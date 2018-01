S-togsstationen er en forudsætning for, at Vinge kan opfylde de politiske ambitioner for et af Danmarks største byudviklingsområder, siger kommunaldirektør Ole Jacobsen, Frederikssund Kommune. Visualisering: Henning Larsen Architects + Tredje Natur

MF'ere skal sige ja til ny S-togsstation

Nogenlunde sådan var beskeden, da tre embedsmænd fra Frederikssund Kommune, kommunaldirektør Ole Jacobsen, teknisk direktør Kristian Nabe-Nielsen og chef for By og Landskab Søren Smidt-Jensen, fredag mødtes med repræsentanter fra Banedanmark og Transportministeriet for at få en status på finansieringen af Vinge S-togsstation, efter at milliardaftalen om salg af byggeretter i Vinge Centrum til AP Pension kollapsede før jul.

- Det var et fint møde, og de har da ikke lagt projektet ned. Det kunne de have gjort. Der er selvfølgelig stadig nogle forudsætninger, der skal være på plads, når kommunen genudbyder byggeretterne. Men det er klart, at embedsmændene ikke kan afgøre noget, så sagen skal en tur om forligskredsen, siger kommunaldirektøren, som fastslår, at S-togsstationen er en forudsætning for, at Vinge kan opfylde de politiske ambitioner for et af Danmarks største byudviklingsområder.