Lyste ind i biler og unge med hash i p-hus

Nordsjællands Politi rykkede onsdag aften ud til p-huset ved Sillebroen Shopping i Frederikssund efter en anmeldelse om, at to unge mænd gik og lyste ind i bilerne. Det endte med, at en 16-årig pige og en 16-årige dreng blev sigtet for at være i besiddelse af hash. Arkivfoto