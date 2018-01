Tom Lysgaard (t.v.) har meldt sig ind i Venstres lokale partiforening. Foto: Maj-Britt Holm

Lysgaard bekender kulør: Melder sig ind i Venstre

Frederikssund - 15. januar 2018 kl. 16:43 Af Casper Suk Thorlacius Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Da 49-årig Tom Lysgaard efter kommunalvalget i november sidste år måtte sande, at der i denne omgang ikke blev plads til ham og hans parti Borgernes liste i byrådet i Frederikssund Kommune, syntes han for en stund færdig i politik. Før han stiftede borgerlisten forud for valget i 2013, var han medlem af Socialdemokratiet, men nu har folkeskolelæreren fra Jægerspris ifølge ham selv endeligt bekendt kulør: nu er han blå og har lige meldt sig ind i den lokale afdeling af Venstre, skriver Frederiksborg Amts Avis.

- Jeg kunne nok ikke helt holde mig væk fra politik. Jeg føler, at det er i Venstre, jeg hører til nu. Jeg kommer ikke til at surfe yderligere rundt mellem partier, og der var ikke andre partier i spil, da jeg meldte mig ind i Venstre, siger Tom Lysgaard.

- Politik er en dynamisk størrelse. Socialdemokratiet er jo heller ikke, hvad det var for fire år siden. Venstre har også ændret sig, og mit værdisæt stemmer overens med Venstres, som jeg ser som et liberalt velfærdsparti. Desuden skifter jeg ikke parti midt i en byrådsperiode, så jeg føler ikke, at jeg svigter vælgerne, siger Tom Lysgaard og tilføjer:

- Lokalt er jeg meget enig med partiets erhvervspolitik, og jeg har selv erfaret, hvordan Venstre lokalt i byrådet går ind for et bredt samarbejde og er gode til at hive de mindre partier med, siger Tom Lysgaard og henviser til sine fire år i byrådet for Borgnes liste.