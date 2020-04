Jørlunde Kirke bliver oplyst natten mellem den 4. og 5. maj for at fejre 75-året for Danmarks befrielse, og sognepræst Dorte Dideriksen opfordrer alle til at tænde lys i vinduet, som man gjorde dengang. Foto: Janne Mulvad

Lys i vindue og ved kirkemur den 4. maj

Sognepræst Dorte Dideriksen fra Jørlunde Sogn opfordrer alle til at tænde lys i vinduet om aftenen den 4. maj for at fejre 75-året for Danmarks befrielse, ligesom man er velkommen til at sætte stormlys langs kirkemuren på Jørlunde Kirke, hvis man går tur på kirkegården.

- I år fejrer vi 75 året for Danmarks befrielse. Jørlunde Kirke opfordrer til, at alle igen står sammen, men hver for sig, for at mindske smittespredningen - så vi får værnet om og beskyttet de udsatte og sårbare. Vi er et sogn med mange ældre. Vær opmærksomme, vær hjælpsomme, vær ydmyge, for kirke er også, hvor du tænder dit lys for andre, skriver sognepræsten på et opslag i kirkens sandwichskilt.