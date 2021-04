400 hustande og firmaer i Slangerup har nu mulighed for at få et meget hurtigt bredbåndnet. Illustration: TDC NET

Lynhurtigt net kommer til Slangerup

TDC Net er i gang med at rulle fibernet ud, og omkring 400 husstande og virksomheder i et udvalgt område i Slangerup har fået et tilbud om gratis tilslutning til TDC NETs lynhurtige fibernet.

Med en tilslutning til fibernet fra TDC NET er det muligt at opnå downloadhastigheder på op til 1000 Mbit/s. Det er hurtigt, meget hurtigt, og alt tyder på, at hastighederne bliver endnu højere i fremtiden.

For at gøre brug af den gratis tilslutning til fibernettet skal man købe et abonnement hos en udbyder efter eget valg. Det er dog også muligt at få udført den gratis tilslutning uden at tegne abonnement.