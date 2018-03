Gruppen Fibernet i Skibby har sikret 391 borgere i Skibby og omegn lynhurtigt fibernet fra Fibia. Her ses fra venstre Morten Alfastsen, Vanja Hahne og Jesper Sinnet. Foto: Maj-Britt Holm

Send til din ven. X Artiklen: Lynhurtigt fiber på vej: Hårdt arbejde gav pote Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Lynhurtigt fiber på vej: Hårdt arbejde gav pote

Frederikssund - 31. marts 2018 kl. 04:58 Af Casper Suk Thorlacius Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hårdt slid lønner sig. Det kan en gruppe initiativrige borgere fra Skibby skrive under på. Via borger-gruppen Fibernet i Skibby har de arbejdet for at samle tilstrækkeligt med tilmeldinger fra interesserede borgere, så firmaet Fibia ville begynde at grave glasfiberkabler og deraf følgende hurtig internetforbindelse ned i Skibby og omegn.

I januar manglede gruppen endnu knap 500 tilmeldinger, og dengang fortalte formand for Fibernet i Skibby, Vanja Hahne, til Frederiksborg Amts Avis, at man overvejede at stemme dørklokker for at nå i mål med projektet.

Men nu kan formanden med stor glæde melde ud, at projektet er lykkes.

- Vi er rigtig glade, og det er en kæmpe lettelse, at det er gået i orden, siger Vanja Hahne til Frederiksborg Amts Avis.

Da initiativgruppen sidste år begyndte arbejdet med at samle tilmeldingerne, lød kravet fra Fibia på flere end 600 tilmeldte, før man fandt det rentabelt at begynde at grave de nødvendige kabler ned.

I alt har 391 borgere i Skibby og omegn tilmeldt sig den nye fibernetordning, og det har altså været tilstrækkeligt, selv om det ligger et stykke fra det oprindelige krav.

- Fibia sænkede kravene, da man fik kigget alle relevante adresser i området igennem. Der var nogle adresser, man ikke kunne regne med, for eksempel vandværker eller

boligforeninger. Derfor skulle vi finde 362, og det nåede vi, siger Vanja Hahne, som sammen med resten af gruppen kæmpede til det sidste for at nå i mål.

- Vi måtte ud at stemme dørklokker til sidst, siger hun.