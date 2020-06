Lyden af en rullekuffert er kunst

Reallydene er bearbejdet i en kompositorisk form, så de fremstår som et samlet musisk værk. De to lydkunstnere arbejder med, hvordan lydkunst går i samspil med omgivelserne. De har tænkt lydinstallationen på gårdspladsen ved Rejsestalden som en lille kim, der skal vokse og få os til at tænke positivt på menneskers behov for kunst og kultur.