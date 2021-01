Lukas fra Jægerspris Revyen holder vejret: Som i et mærkeligt Limboland

Revydirektør og skuespiller Lukas Birch håber stadig, han i selskab med kapelmester Christian Dahlberg og skuespiller Anne Karin Broberg kan gå på scenen til Jægerspris Revyen 2021. Arkivfoto: Birgitte Masson

Endnu er årets Jægerspris Revy ikke aflyst. Men trods et nedlukket Danmark og en spilleperiode der rykker nærmere, forsøger revyskuespiller Lukas Birch at bevare optimismen

Frederikssund - 06. januar 2021 kl. 16:16 Af Birgitte Masson Kontakt redaktionen

Revyskuespiller og direktør for Jægerspris Revyen Lukas Birch forsøger i disse dage at beholde den optimistiske hat på. Men selvom han har let til latter, og i endnu højere grad har let ved at få andre til at le, så medgiver han, at der ikke er så meget at grine ad lige for tiden.

For med en spilleperiode, der rykker nærmere, er han meget usikker på, hvorvidt det bliver muligt at gennemføre Jægerspris Revyen, som efter planen løber fra 29. januar til 28. februar.

"Jeg venter med spænding, på hver eneste udmelding der kommer, og frygter hvis hele spilleperioden må aflyses. Men vi holder den kørende, og mødes til prøver. Og så bruger jeg tiden på at indrette min nye lejlighed. Jeg er blevet glad for at samle Ikea møbler" siger Lukas Birch og griner i telefonen. Men udover at bruge ventetiden på at øve og indrette lejligheden i Vanløse, får han også tid til at skrive tekster.

"Der er rigeligt at skrive om for tiden. Jeg har nok emner til fire gange 45 minutters spilletid." Lukas Birch griner igen.

Han lægger ikke skjul på, at billetsalget til Jægerspris Revyen også taler sit tydelige sprog. Folk er ganske enkelt tilbageholdende med at trykke på bestil-knappen.

"Mange skriver og spørger til forestillingen. Men alle får pengene tilbage, hvis det ender med, at vi må aflyse," forsikrer Lukas Birch.

Jægerspris Revyen er en af Danmarks nyeste professionelle revyer, og den er godt på vej til at få solidt fodfæste i revyverdenen. Som et blåstempel kom Jægerspris Revyen med i RevyDanmark i slutningen af 2020.

"Det er jeg mega stolt over. At vores lille revy er i selskab med de helt store som Cirkusrevyen. Jægerspris Revyen er mit hjertebarn, så det er hårdt ved udsigten til, hvis vi ikke kommer til at spille," siger Lukas Birch og tilføjer:

"Og så netop i disse tider, hvor folk virkelig har brug for at grine. Men skulle miraklet ske, og vi får lov, så er vi klar. Folk har givet os en dejlig modtagelse, de bakker op om os selv i denne tid. Publikum siger, 'bare vi skal sidde fire i salen, så kommer vi gerne'. Vi har haft stor succes med at gennemføre forestillinger under stor sikkerhed i løbet af efteråret, så det kan vi gøre igen."