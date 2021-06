Her er Fjordlandlistens kandidater: Kirsten Weiland, Ole Peltola, Jørgen Olsen, Lennie Hansen, Morten Villadsen, Camilla Cordius, Jan Lykke, John Ziegler og Susanne Bartholin. Privatfoto

Lokalpolitisk liste klar: Derfor mangler hovedpersonerne

Frederikssund - 01. juni 2021 kl. 12:32 Af Henrik Helmer Petersen Kontakt redaktionen

Lokalpolitisk liste har været et år undervejs. Hovedpersonerne glimrer med deres fravær.

Den nye lokalpolitiske liste Fjordlandslisten har sin kandidatliste til kommunevalget i Frederikssund 2021 klar.

Kirsten Weiland er blevet spidskandidat, og Ole Peltola og Jørgen Olsen er nummer henholdsvis to og tre på listen, som indeholder ni kandidater i alt.

Hovedpersoner væk Overraskende er det, at det lokalpolitiske partis stiftere Mette Harder og Tage S. Rasmussen ikke står på listen. De præsenterede deres parti for et år siden som et frisk pust med et ønske om større lydhørhed over for borgerne som et alternativ til de eksisterende partier i Frederikssund.

Siden har de skrevet flere debatindlæg i pressen, og de er forsat medlemmer i Fjordlandlistens bestyrelse.

Hvad sker der? Hvorfor stiller de ikke op til byrådet:

Privat grund Mette Harder forklarer:

- Jeg stiller ikke op til byrådet af private grunde. Jeg har allerede for ti år siden lovet min mand, at vi på et tidspunkt skal flytte fra Frederikssund. Jeg har boet her i 40 år, men nu er vores yngste også ved at være flyttet hjemmefra, og derfor flytter vi tættere på Hovedstaden - formentlig om et års tid.

- På den baggrund, synes jeg, at det ville være useriøst at lade sig vælge ind i byrådet, siger Mette Harder.

Bagmand For Tage S. Rasmussens vedkommende handler det om, at han fra begyndelsen har set sig selv som initiativtager til Fjordlandlisten og bestyrelsesmedlem i det lokalpolitiske parti, men ikke som byrådspolitiker og frontfigur. Han holder af natur af at være i baglandet, ikke i projektørlyset.

Blandt de ni kandidater på Fjordlandlistens kandidatliste har flere været i politik tidligere. Her er både et tidligere medlem af Socialdemokratiet, Venstre, Konservative og flere tidligere medlemmer af Borgernes Liste.

Alle er screenet Mette Harder fortæller, at bestyrelsen har lagt et stort arbejde i at udvælge de rette personer som kandidater.

- Vi har screenet og interviewet alle, og flere har efterfølgende sagt, at det har været mere omhyggeligt og grundigere end at være til jobsamtale. Vores fornemste mission har været at sikre, at Fjordlandlisten har kandidater, der kan honorere listen værdigrundlag.

- Det handler ikke så meget om partipolitik, men mere om sund fornuft. Vi vil være alternativet, der inddrager og lytter mere til borgerne. Det var sådan, partiet startede - som et alternativ til den linje, mange i Frederikssund er kede af, hvor mange føler sig overhørt og tromlet ned. Derudover har vi valgt kandidater fra hele kommunen, forklarer Mette Harder.

Valgte listeopstilling På partiets generalforsamling blev partiets medlemmer præsenteret for to lister, en sideordnet kandidatliste, hvor alle var lige - og en prioriteret liste med en spidskandidat, og der blev stemt om, hvilken model partiet skulle stille op med.

- Valget faldt på listeopstillingen med Kirsten Weiland som spidskandidat.

Otte års erfaring Kirsten Weiland glæder sig til - forhåbentlig og med en vis sandsynlighed - at blive valgt ind i byrådet til november.

Hun var medlem af byrådet for Socialdemokratiet fra 2010 til og 2017.

- Jeg meldte mig ind i Fjordlandlisten det forgangne efterår, fordi jeg sympatiserer med partiets synspunkter og synes, jeg har noget at byde ind med, forklarer hun.

Opvokset Slesvig Kirsten Weiland er 55 år, opvokset i grænselandet i Flensborg i Slesvig, har boet i Frederikssund Kommune siden 1998, er distriktsskoleleder og samboende med Frederikssunds tidligere borgmester Ole Find Jensen.

- Det er Fjordlandlistens værdigrundlag, og det politisk at inddrage og lytte mere til borgerne, der har fået mig til at gå ind i politik igen, fortæller Kirsten Weiland.

Ni kandidater Fjordlandlisten beskriver sit værdigrundlag med ordene fornuft, fakta, ordentlighed, respekt, nærhed, favnende og tværpolitisk.

Partiets kandidatliste ser sådan ud i prioriteret rækkefølge; Kirsten Weiland, Ole Peltola, Jørgen Olsen, Lennie Hansen, Morten Villadsen, Camilla Cordius, Jan Lykke, John Ziegler, Susanne Bartholin.