Formand for Teknisk Udvalg i Frederikssund Kommune, Tina Tving Stauning (S), og formand for Plan- og miljøudvalget Jørgen Bech (V) har svært ved at forstå, hvis Frederikssund er eneste sted i Danmark, der skal betales for at benytte en ny bro, når Kronprinsesse Marys Bro åbner i 2019. Visualisering: Vejdirektoratet

Lokalpolitikere: Hvorfor kun betaling her?

Frederikssund - 07. april 2018 kl. 12:23 Af Maj-Britt Holm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Både formand for Teknisk Udvalg i Frederikssund Kommune, Tina Tving Stauning (S), og formand for Plan- og miljøudvalget Jørgen Bech (V), er enige om, at Kronprinsesse Marys Bro bliver en kæmpe gevinst for alle, og at det ville have været katastrofalt at skulle vente på den til langt ud i fremtiden.

Læs også: Minister holder fast i brobetaling

Men de har samtidig svært ved at forstå, at borgere og erhvervsdrivende skal betale for at benytte en bro i Frederikssund som det eneste sted i landet, skriver Frederiksborg Amts Avis.

- Brugerbetaling rammer skævt og tilfældigt. I det her tilfælde er der gode erhvervsvirksomheder, som ligger på den forkerte side af broen. Det kan være, de sparer tid, men hvis de for eksempel har deres primære udkomme i Frederikssund by, skal de betale ekstra for det, siger Venstre-manden, som mener, at brugerbetalingen bør genovervejes, hvis ikke det breder sig til andre steder i landet.

Tina Tving Stauning peger på, at byrådets tilslutning til en brugerfinansieret løsning skal ses i lyset af, at de landspolitiske vinde netop på det tidspunkt blæste til fordel for roadpricing, altså betaling for brug af veje. Men siden er der ikke sket mere.

- I Socialdemokratiet har vi snakket meget om, hvorfor er det lige, at det kun er Frederikssund Kommune, der som det eneste sted, skal have indført roadpricing. Så vi synes, staten bør revidere sit syn på betaling af nye broer, siger hun.

