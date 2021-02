Lokalliste opløser sig selv: Farvel til Borgernes Liste

Kommunens 2 tværpolitiske lister, Borgernes Liste og Fjordlandslisten, har af flere omgange drøftet politik, værdisæt og muligheden for at samarbejde. Borgernes Liste meddeler nu, at listen er blevet opløst med henblik på en tilslutning til Fjordlandslisten, og dennes stærkt gennemarbejdede værdisæt.

Vi er 2 lister, der bejler til mange af de samme vælgere, hvilket ikke er hensigtsmæssigt, hvis der skal skabes et solidt grundlag for den forandring begge lister ønsker. Vi vil nu i stedet arbejde sammen for at nå målet om at få betydelig indflydelse i det kommende byråd.

På vegne af Borgernes Liste takker formand Morten Villadsen for den trofaste støtte igennem årene og opfordrer til i stedet at bakke op om Fjordlandslisten:

“Vi tror på nye tider i Frederikssund gennem Sund fornuft, og vi ønsker lige som Fjordlandslisten, at værdier som Fakta, Ordentlighed, Respekt, Nærhed, Udvikling, Favnende og Tværpolitisk sættes i højsædet og at borgerinddragelsen bliver øget betragteligt, ” lyder det i pressemeddelelsen