Tino Stott har ejet og drevet Kulhuse Kro siden 1987, men snart er det slut. Fremover skal der være tid til andre ting i Tinos liv. Foto: Birgitte Masson

Lokalkendt kroejer sælger sit livsværk

Tino Stott har ejet og drevet Kulhuse Kro siden 1987. Men nu er restauranten sat til salg. Fremover skal kræfterne lægges i køkkenet på Baunehøj Efterskole, og så skal han, for første gang i 34 år, på som

Frederikssund - 02. april 2021 kl. 08:45 Af Birgitte Masson Kontakt redaktionen

Man kan ikke sige Kulhuse Kro, uden også at nævne Tino Stott, som de sidste 34 år har ejet og drevet stedet. Med andre ord er han blevet lidt af en institution deroppe i det nordligste Hornsherred.

Men nu skal det være slut. Kroen er sat til salg, for udover at hellige sig jobbet som kok på Baunehøj Efterskole fuldt og helt, skal der fremover også være tid til familien, herunder hans fire børnebørn. Og ja, så vil han på sommerferie, for det har han ikke været i 34 år.

"Det er med blandede følelser, at jeg sætter restauranten til salg," siger han og understreger, at han ikke sælger bygningen, for den er, med Tinos egne ord, en del af hans pensionsplan, altså med mindre der kommer en køber, som tilbyder den helt rigtige pris.

Stor interesse Der har været restaurant på spidsen af Kulhuse siden 1959. Da Tino overtog stedet i 1987, gav han kroen et helt nyt look. Ti år senere gav han stedet endnu en make-over, og ifølge ham er tiden inde til, at man gør det igen.

Ifølge Tino har der været pæn interesse for stedet, efter han satte det til salg. Men Coronanedlukningen har sat alting på pause. Nu håber han, at der i takt med genåbningsplanerne, kan melde sig en køber.

"Der har været stor interesse siden efteråret. Men så døde det, da Corona spændte ben. Men nu har jeg lige sat skilte i vinduerne, og derved gjort det mere offentligt, at stedet er til salg."

Der er sket meget Ifølge Tino har Kulhuse Kro masser af potentiale:

"Man kan for eksempel lave udeservering foran kroen," siger han, og peger på et areal, foran den store, hvide bygning, som ligger ubenyttet hen.

"I det hele taget er der så mange muligheder med stedet, synes jeg. For der er sket rigtig meget i Kulhuse de sidste fem år. Der er kommet et helt nyt segment af gæster. For udover os, der er midt i halvtredserne, så har flere unge småbørnsfamilier fundet vej til Kulhuse, og de er vant til, at man går ud og spiser, noget, vi tydeligt har kunnet mærke."

Tino spejder ud over vandet. Den lille Kulhusefærge Columbus ligger derude, hvor Isefjorden møder Roskilde Fjord, og har sat kursen mod Sølager. På en dag som denne, hvor solen skinner fra en klar, blå himmel, er der masser af liv foran kroen. Det er efter alt at dømme gæster, der allerede har taget hul på påskeferien.

Men sikkert er det, at det ikke bliver med Tino ved gryderne, hvis sultne gæster efter genåbningen ønsker a'la carte servering på kroen. Det er helt slut for hans vedkommende. Til gengæld vil der stadig være run på i selskabslokalerne.

"Vi er godt booket op med selskaber, men a'la carte bliver der ikke mere af, mens jeg har stedet."