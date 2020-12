Lokale ildsjæle kæmper for bedre internet - under 100 underskrifter mangler

En lokal gruppe ildsjæle i Slangerup forsøger at skabe opmærksomhed om behovet for bedre internet i byen. Foto: Arkivbillede

En lokal gruppe ildsjæle fra Slangerup kæmper for at få fibernet til byen. Onefiber har meldt interesse i at udrulle nyt internet, hvis tilstrækkeligt mange borgere melder sig på banen.

Frederikssund - 30. december 2020

Hjemmearbejde er et af årets helt store buzzwords. Med corona-pandemiens indtog blev mange hjem pludselig fyldt med hjemmearbejdende forældre i Zoom-møder og teenagere, der skulle linkes på den virtuelle undervisning. Internet-forbindelsen blev sat på prøve, og det var netop denne situation, der i august fik Heidi Berg fra Slangerup til at oprette Facebook-gruppen "Fibernet til Slangerup." "Jeg har i mange år vidst, at vores internetforbindelse derhjemme er skidt, men det blev ekstra tydeligt, da jeg begyndte at arbejde hjemme under corona-krisen," siger Heidi Berg til Lokalavisen Frederikssund.

Facebook-gruppen har i dag 373 medlemmer, og en arbejdsgruppe er siden blevet nedsat med den opgave at sprede ordet på sociale medier og uddele information i postkasserne hos de, som ikke er på Facebook. Desuden er en række lokale grundejerforeninger blevet kontaktet. "Vi har et ønske om at skabe en samlet indsats for Slangerup, og råbe op om behovet for bedre internet i vores område. Der ligger et stort benarbejde i det, vi gør, men vi føler, at der er kommet hul på bylden nu, og folk er begyndt at vise interesse," siger Heidi Berg.

Senest er arbejdsgruppen bag "Fibernet til Slangerup" gået i dialog med udbyderen Onefiber, og hvis mere end 500 borgere melder sig som interesserede i fibernet hos Onefiber inden 10. januar, kan bedre internet måske blive en realitet i Slangerup. "Det er vigtigt at sige, at når man skriver sig op som interesseret i fibernet, så er det ikke bindende. Men det er vigtigt at vi viser interessen, så udbyderne ved, at det er rentabelt at gå i jorden i Slangerup," siger Heidi Berg, som blandt andet har fokus på at få store boligområder som Øparken og Banevænget på banen. Ved seneste optælling hos Onefiber manglede der omkring 100 interessenter for at nå målet på de 500. I begyndelsen af 2021 ved arbejdsgruppen mere om, hvor de står. Heidi Berg krydser fingre. "Vi går ind i et nyt år, 2021, hvor hjemmearbejde måske bliver en fast del af hverdagen, og hvor husstandenes streaming-behov kun stiger. Og så er det altså rigtigt vigtigt, at vi har noget ordentligt internet," siger Heidi Berg.