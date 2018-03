Lokal portrætmaler kan blive Danmarks bedste

Og netop det fik hun efter at have malet et portræt af den danske skuespiller Waage Sandø, som blev det værk, dommerne bedst kunne lide.

- Det var helt vildt, men det er en stor anerkendelse at blive valgt for det arbejde, jeg laver. Jeg troede slet ikke, at jeg ville gå videre. Vi var alle helt sikre på, at det ville blive Anne, for hun er så dygtig, siger Xenia Michaelsen, som henviser til en af programmets andre deltagere, der også fik stor ros for sit portræt.