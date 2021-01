SuperBrugsen i Jægerspris ønsker at donere 100.000 kroner til Kulturhuset Rejsestalden, så man også fremover kan sikre sig, at der er hænder til at løfte opgaver som blandt andet den tilbagevendende Blå Nat. Foto: BM

Send til din ven. X Artiklen: Lokal købmand vil støtte kulturhus med sekscifret beløb Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Lokal købmand vil støtte kulturhus med sekscifret beløb

SuperBrugsen i Jægerspris vil støtte Rejsestalden med 100.000 kroner for foreløbigt et år. Fritids - og kultur- udvalgsformand Jesper Wittenburg kan ikke få armene ned

Frederikssund - 05. januar 2021 kl. 13:01 Af Birgitte Masson Kontakt redaktionen

Sig Blå Nat, Mormors Kagebord eller Kulturstok, og de fleste ved, at der er tale om Kulturhuset Rejsestalden i Jægerspris, hvis repertoire spænder vidt og bredt.

Her løfter man i flok. Med andre ord så står både Rejsestaldens personale, 'Staldfolket' og byens borgere sammen, når det gælder om at komme ud i alle hjørner af kulturen.

Men fremover skal der sættes endnu flere kræfter ind på at styrke kulturlivet i den lille by i Hornsherred. For uddeler i SuperBrugsen Jægerspris Søren Brøgger har tilkendegivet, at han ønsker at støtte Rejsestalden med 100.000 kroner om året.

Pengene er øremærket til at kunne opnormere bemandingen i Rejsestalden. Ved at sikre en større opmærksomhed omkring stedets kulturelle aktiviteter håber man, at det vil generere mere liv i lokalområdet, særligt i sommerferien, hvor mange mennesker besøger byen der kan bryste sig af De Tre Ege, Jægerspris Slot og skov og strand inden for kort afstand.

Positiv udvalgsformand Og det er noget, som vækker begejstring flere steder, blandt andet hos formanden for Frederikssunds Fritids - og kulturudvalg Jesper Wittenburg.

"Som udgangspunkt er jeg meget positiv overfor initiativet. Hvis erhvervslivet vil støtte kulturen, så har jeg bestemt ikke noget problem med det. Man er dygtige til det i Jylland, hvor man ser, at erhvervslivet indimellem går ind og støtter idrætslivet og bygger haller. Tilbage i 2018 lavede vi i Frederikssund Kommune også en aftale, dengang med det lokale tømrer- og snedkerfirma Chris Kristensen, som donerede nogle penge, og dermed var med til at sikre, at vi kunne uddele Kulturprisen i 2018, hvor kulturlivet havde trange kår på grund af en tom pengekasse. Jeg synes, det er dejligt, at man går ind i dette betingelsesløst, uden at skal have noget igen," fortæller Jesper Wittenburg og understreger, at han udelukkende taler på egne vegne, da sagen er endnu ikke godkendt i Fritids - og Kulturudvalget.

Markedsfører området I indstillingen forud for Fritids- og kulturudvalgets møde på torsdag fremgår det, at Rejsestalden og SuperBrugsen har en fælles interesse i at gøre området mere attraktivt for borgere såvel som gæster, der særligt strømmer til i ferietid, navnligt i de varme ferier. En interesse som blandt andre også Jægerspris Netværk deler.

Ifølge Jesper Wittenburg vil en støtte til Rejsestalden øge markedsføringen ikke alene af stedet men af området.

"Jeg synes det er oplagt, at man i lighed med Jægerspris Slot og Vikingespillene også markedsfører Rejsestalden, hvor der kan søges information om området. For mig er det naturligt at lave denne kobling."

Søren Brøgger, uddeler i SuperBrugsen i Jægerspris, har ikke ønsket at udtale sig om en donation til Rejsestalden under henvisning til, at sagen endnu ikke er godkendt i Kultur- og Fritidsudvalget.