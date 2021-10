Se billedserie Søren Staal Balslev sender en ny roman på gaden 5. november. Det er ikke hans første roman, men derimod den første, som foregår lige midt i hans eget lokalområde, Frederikssund og omegn.

Lokal forfatter med ny bog: 'Som at følge et biluheld i slowmotion'

Forfatter Søren Staal Balslev sender romanen Daggry på gaden 5. november. Det er ikke hans første roman, men derimod den første, som foregår lige midt i hans eget lokalområde

Frederikssund - 24. oktober 2021 kl. 08:00 Af Birgitte Masson Kontakt redaktionen

'Frederik har det hele: en smuk kone, en sund og selvfed teenager, succesfulde rødvinsvenner, en fremtidssikret tilværelse som IT-sikkerhedskonsulent og et middelklasseslot midt i Jægerspris ... og han hader det. Til trods for bevidstheden om en alarmerende global fremtid fortsætter danskerne uanfægtet livet, som det altid har været, bedøvet af småborgerlige problemstillinger, åndelig dovenskab og meningsløse pensionsdiskussioner. Men hvad kan en enkelt mand gøre for at vække livsgnisten i en hel nation? Frederik har en idé, og bevæbnet med sin viden om IT-infrastrukturen og et drabeligt gåpåmod påbegynder han det store arbejde - koste, hvad det vil.'

Søren Staal Balslevs roman, Daggry, udkommer 5. november. Det er ikke hans første roman, men derimod den første, som foregår lige midt i hans eget lokalområde, nemlig Frederikssund og omegn.

"Jeg har taget udgangspunkt i mit eget lokalområde, fordi langt størstedelen af Danmarks indbyggere lever og ånder i provinsen, og så fordi den rummer en ganske særlig trolddom. Jeg elsker provinsen, dybt og inderligt. Jeg kommer selv oprindeligt fra Sydfyn og føler mig virkelig godt tilpas i den her del af Nordsjælland. Vi har både velstand og dybt mærkelige eksistenser med hengemte baghaver, og så det vigtigste: Vi har gamle, fallerede og søvnige villakvarterer som ligger ud til marker og nedslidte industrigrunde," fortæller Søren Staal Balslev og tilføjer;

"Provinsens skønhed er svær at indfange, den er lidt som en drøm."

Torvet i Frederikssund og en villavej i Jægerspris, er blandt de steder, som sætter scenen i bogen. Staal Balslev fortæller, hvordan det i kølvandet på bogens tilblivelse kan være svært at skille hverdagsvirkeligheden og fiktionen fra hinanden, når han bevæger sig rundt i kommunen.

"Det er sjovt faktisk. For jeg kan ikke længere køre forbi Torvet nede i byen, uden at genkalde mig en bestemt scene. Den spiller sig simpelthen ud i mine tanker. Så ser jeg også en stakkels dame ligge på cykelstien med en bil over sig, når jeg kører ned mod Trekløverskolen, hvor hovedpersonen sidder på en parkeringsplads i åbningsscenen. Hele Frederikssund og Jægerspris er blevet sådan en underlig parallelverden der smelter sammen.

Medlem af Europa-Parlamentet Christen Schaldemose har efter at have læst bogen udtalt; 'Det er, som at følge et biluheld i slowmotion. Man sidder med tilbageholdt åndedræt, vil gribe ind og at Søren Staal Balslev er fantastisk til at bringe en ind i det dysfunktionelle sind og samfund'.

Forfatter Morten Brask bruger ord som - skræmmende og aktuel, og beskriver bogen således;

"Det er svært at forestille sig en mere skræmmende og aktuel roman, end Søren Staal Balslevs Daggry. Den rammer klart ind i vor tid - især nu med post-Trump-alderens udbredte og bindegale konspirationer, og det med et roligt sprog hvor galskaben bliver beskrevet som banal arbejdshverdag."

Skal man have en mørk side, for at kunne skrive i dette univers?

"Overordnet set er jeg et glad og smilende familiemenneske med en understrøm af midaldrende tværhed. Især hvis folk springer over i Netto-køen." Søren Staal Balslev smiler.

"Jeg tror bare, at man skal kunne vedkende sig sin menneskelighed - det er alt rigeligt. Det gælder om at være i kontakt med sig selv og have fantasi. Mennesket er som udgangspunkt et frygteligt paradoksalt væsen. Igennem det meste af mit voksne liv har jeg været optaget af samfundets blottede flanker. Det vil sige de steder, hvor man som almindeligt menneske ville kunne gøre en negativ forskel i hverdagen. Jeg tillod mig selv at sige: Hvordan ville jeg bære mig ad, hvis jeg skulle stikke en kæp i hjulet på det hele? Og så lod jeg mig ellers bare rive med, og lod min hovedperson blive mere og mere ubehagelig. Derudover så lever vi jo også i en verden med afgrundsdybe mangler og svagheder, vi kan for eksempel ingenting på egen hånd. Så inspirationen kommer bare fra hverdagen, men den rummer nu også rigeligt med giftigt stads. Det er ikke en hyggelig bog som sådan, heller ikke selvom den foregår i det sært smukke landskab som omgiver os."