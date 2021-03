Lokal bank advarer: Unge bliver lokket eller truet til svindel

Stadig flere børn og unge bliver lokket eller ligefrem truet til at hjælpe med hvidvask. Nu opfordrer Nordea i Frederikssund forældre til at hjælpe med at beskytte de unge.

Det er ikke længere nok at tale med børn og unge om lommepenge. I takt med at unge ned til 13 år får adgang til mobilbetaling som MobilePay, bliver de nemlig også potentielle ofre for kriminelle, der forsøger at misbruge de unges godtroenhed.