Løkke hyldede velfærdssamfundet i grundlovstale

- Derfor har jeg afgivet et velfærdsløfte om, at vi vil investere 69 milliarder kroner i velfærd frem mod 2025, så der kommer mere til småbørn, mere til de ældre. Men pengene til velfærd falder jo ikke ned fra himlen. Det hænger sammen med den økonomiske politik, der bliver ført. Vi har en solid økonomi, fordi flere danskere går på arbejde, fordi tilstrømningen af flygtninge er den laveste i 10 år, og dem, der kommer, bliver mødt med forventninger om at tjene egne penge. Vi har de laveste antal danskere på overførselsindkomst siden 1987, og for femte år i træk har vi skabt flere industriarbejdspladser, tilføjede Lars Løkke Rasmussen, som også gentog sit ønske om at føre dansk politik ind over midten.

- Der er et behov for at samle Danmark over midten. Vi har haft nok blokpolitik. Fundamentet bør være de erfarne partier på midten. Jeg vil tilbyde danskerne at investere tid i at skabe et fundament for en samlingsregering, som skaber i balance mellem frihed og fællesskab. En regering over midten fremstår i situationen mere ansvarligt og mere rigtigt, lød det fra statsministeren.