Drabssigtet præst varetægtsfængles i fire uger mere

Der var en lang række medier til stede ved Retten i Hillerød mandag eftermiddag. Her skulle retten tage stilling til spørgsmålet om, hvorvidt den drabssigtede Thomas Gotthard fortsat skal være varetægtsfængslet.

Gotthards kone, Maria From Jakobsen, forsvandt i slutningen af oktober, og den 16. november blev ægtemanden anholdt og varetægtsfængslet.

Endnu er det ikke lykkedes for politiet at finde frem til liget af Maria From Jakobsen, og senest søgte politiet at få offentlighedens hjælp, da navneforbuddet på Thomas Gotthard blev ophævet.

Mandag har det dog ikke være muligt at høre nye oplysninger i sagen, da anklager Anne-Mette Seerup begærede dørlukning.

Trods protester fra pressen blev dørene lukket med henvisning til sagens alvor og det forhold, at Maria From Jakobsen endnu ikke er fundet.