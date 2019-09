Arkitekt og byggefirmaet Lind & Risør vil bygge 52 parcelhuse på et 6,6 hektar stort område, der i dag er landbrugsjord, afgrænset af Kroghøj, Manderupvej og Frederiksborgvej, i den nordvestlige del af Slangerup by. Kort: Frederikssund Kommune Foto: Maj-britt Holm

Send til din ven. X Artiklen: Lind & Risør vil bygge 52 parcelhuse Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Lind & Risør vil bygge 52 parcelhuse

Frederikssund - 01. september 2019 kl. 13:01 Af Maj-Britt Holm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Arkitekt- og byggefirmaet Lind & Risør er parat til at opføre parcelhuse ved Kroghøj i den nordvestlige del af Slangerup by og har anmodet Frederikssund Kommune om at udarbejde en lokalplan.

Et enstemmigt byråd besluttede i onsdags at igangsætte lokalplanarbejdet, så 6,6 hektar landbrugsjord ved Kroghøjgård kan ændres fra landzone til byzone med et trekantet boligområde med 52 parcelhuse, stier, fællesarealer og veje mellem Kroghøj, Manderupvej og Frederiksborgvej, når planen er endeligt vedtaget. Området er udlagt til fremtidige byzone i kommuneplanen.

Lind & Risør foreslår i et inspirationshæfte, at grundene bliver på cirka 735-1000 kvadratmeter, de fleste på omkring 800 kvadratmeter, og at adgangsvejen til bebyggelsen bliver fra Manderupvej.

Baseret på en konkret støjberegning foreslås det i et notat at etablere en 4,5 til 6,2 meter høj støjvold mod Frederiksborgvej på grund af trafikstøj fra den trafikerede vej og at opsætte et 1,8 meter højt støjhegn i skellet langs Manderupvej for at skærme mod motorstøj fra Slangerup Speedwaybane, der ligger cirka 1,3 kilometer mod syd.

Lind & Risør har tilbudt kommunen at betale for at få ombygget krydset Manderupvej, Kroghøj og Jordhøjvej af hensyn til trafiksikkerheden, hvilket vil inddrage en op til tre meter bred stribe af kommunens randareal ved fodboldbanerne syd for Manderupvej.

Den del valgte byrådet onsdag at udsætte og ikke tage stilling til nu.

Når lokalplanforslaget er færdigt, skal byrådet godkende, at det kommer ud i en otte ugers offentlig høring, inden de kan vedtage det endeligt, hvorpå Lind & Risør kan gå i gang.

Læs mere i Frederiksborg Amts Avis lørdag den 31. august 2019.