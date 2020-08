Marianne Porsborg har arbejdet på at genrejse LA lokalt i Frederikksund, men partiet har fortsat kun to aktive medlemmer lokalt i Frederikssund. Dertil opstiller partiet ikke ved det kommende byrådsvalg. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Liberal Alliance i Frederikssund stiller ikke op til byrådsvalg Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Liberal Alliance i Frederikssund stiller ikke op til byrådsvalg

Frederikssund - 28. august 2020 kl. 09:27 Af Henrik Helmer Petersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Liberal Alliance Frederikssund stiller ikke op til byrådsvalget 2021.

Det skriver LA i Frederikssunds tidligere formand Marianne Porsborg fra Jægerspris og bestyrelsesmedlem Thomas Knudsen fra Frederikssund i en pressemeddelelse.

De fortæller, at de dels har valgt i vinters at ændre Liberal Alliance (LA) Frederikssunds status fra lokalforening til lokal afdeling af partiet, og at de dels har truffet beslutningen, at LA Frederikssund ikke stiller op til næste års byrådsvalg i kommunen.

- Baggrunden for beslutningerne skyldes primært faldende medlemstal i 2017-19. Det største tab af lokale medlemmer kom efter de turbulente finanslovsforhandlinger på Christiansborg i december 2016, og det fortsatte ind i 2017 og frem til Folketingsvalget i 2019, hvor tingene heldigvis vendte til det positive. LA Frederikssund fik nemlig både nye og gamle medlemmer tilbage, da Alex Vanopslagh overtog ledelsen af partiet i 2019, forklarer de.

Kun to aktive

Men de forklarer også i pressemeddelelsen, at det desværre stadig kun er de to, Marianne Porsborg og Thomas Knudsen, der er aktive lokalt i Frederikssund Kommune.

Og da de begge er fuldtids erhvervsaktive, er det allerede for længst besluttet - i samråd med partiets nordsjællandske storkredsbestyrelse, at LA Frederikssund springer en postgang over i forhold til opstilling af lokale kandidater til både byrådsvalg og regionrådsvalg næste år.