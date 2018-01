Samtlige ni lejemål i Servicegaden er udlejet. Halvdelen blev udlejet allerede i forsommeren, sidste år. Foto: Casper Suk Thorlacius

Lejeboliger hitter: Ni nye lejemål er blevet revet væk

Frederikssund - 19. januar 2018 kl. 04:47 Af Casper Suk Thorlacius

Helt uden nogen form for annoncering er det lykkes virksomheden Jacob Søegaard A/S at udleje alle ni lejligheder i det nye lejlighedskompleks i Servicegaden ud mod Bløden i Frederikssund, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Byggeriet af ejendommen begyndte for knap et år siden, og i disse dage går direktør Palle Søegaard lejlighederne igennem for diverse småfejl og mangler.

Den 15. februar flytter de nye beboere ind, men allerede nu ved Palle Søegaard, at der ikke kommer til at stå nogle lejligheder tomme.

- Alle lejligheder er lejet ud. Det er gået utroligt hurtigt, og de første fire-fem stykker var allerede lejet ud, da vi holdt rejsegilde i forsommeren sidste år, siger Palle Søegaard.

De resterende lejemål er løbende blevet tegnet, og det uden nogen form for reklame.

- Folk er gået forbi byggeriet og henvendt sig, og på den måde er alle lejligheder blevet udlejet, siger Palle Søegaard, som oplyser, at der står folk på venteliste for at få foden indenfor i en af de ni lejligheder.

Lejlighederne er 90 kvadratmeter store og er indrettet med badeværelse, to soveværelser og stue og køkken. Til hver lejlighed er der knyttet en stor altan med udsigt over Bløden samt eget udhus. Desuden er der netop ved at blive lagt asfalt på de parkeringspladser, som er placeret lige bag lejlighederne, som der også er adgang til via ejendommens elevator.

Alt i alt er lejlighederne som skabte til det modne publikum, som gerne vil være tæt på byen og handlemuligheder.

- Alle lejere er pensionister eller har alderen til at være det. Men lejlighederne egner sig også til familier med ét barn, siger Palle Søegaard.