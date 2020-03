Det giver ekstraudgifter til renovation for borgerne, at skraldebiler alligevel ikke må køre over den gratis Kronprins Frederiks Bro til Hornsherred, men skal betale for at benytte Kronprinsesse Marys Bro. Foto: Casper Suk Thorlacius

Lastbilforbud giver dyrere renovation

Frederikssund - 04. marts 2020 kl. 05:48 Af Maj-Britt Holm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Renovation i Frederikssund Kommune kan blive cirka 250.000 kroner dyrere om året, fordi skraldebiler nu er henvist til betalingsbroen over Roskilde Fjord.

Et stort antal borgere i Hornsherred nægter hårdnakket på sjette måned at benytte Kronprinsesse Marys Bro, fordi de finder det dybt kritisabelt, at de skal betale for at krydse Roskilde Fjord indenfor egen kommune. Men den nye betalingsbro kan nu alligevel komme til at koste dem penge. Skraldebiler fra de to renovationsfirmaer, der henter affald for Frederikssund Kommune, må nemlig ikke længere køre over fjorden via den gratis Kronprins Frederiks Bro. I stedet er de henvist til den nye betalingsbro.

Bemærkninger til »Lov om en ny fjordforbindelse ved Frederikssund« 2014 : Det foreslås i § 2, stk. 1, at det efter åbningen af den nye fjordforbindelse ikke længere vil være tilladt for lastbiler eller lastvognstog med totalvægt på 3,5 t. eller derover at passere Kronprins Frederiks Bro. Undtaget fra forbuddet er lastbiler og lastvognstog, der for Frederikssund Kommune varetager og udfører vejbestyrelsesopgaver i relation til det omkringliggende vejnet. Dette vil også omfatte lastbiler og lastvognstog fra private entreprenører, der udfører vejbestyrelsesopgaver for kommunen. Det er en forudsætning for undtagelse af de nævnte lastbiler og lastvognstog fra passageforbuddet, at de tydeligt kan identificeres som tilhørende Frederikssund Kommunes vejvæsen eller kan dokumentere at udføre arbejde for Frederikssund Kommunes vejvæsen.

Nordsjællands Politi har trukket sin dispensation til at lade renovationsbiler benytte klapbroen fra 1935, tilbage, fordi dispensationen blev givet ved en fejl og derfor er ugyldig.

Det er nemlig kun køretøjer, der tydeligt kan identificeres som tilhørende Frederikssund Kommunes vejvæsen eller kan dokumentere at udføre arbejde for Frederikssund Kommunes vejvæsen, som ikke er omfattet af lastbilforbuddet for køretøjer over 3,5 tons på den gamle bro.

Borgere må betale Skraldebiler fra Urbaser Nordic må nu betale for at køre på Kronprinsesse Marys Bro, når de skal hente husholdningsaffald på Hornsherred, og det samme gælder skraldebiler fra Asgers Transport, som tømmer containere for genanvendeligt affald som pap, metal, papir og glas.

Det kan medføre ekstra omkostninger til renovation på omkring 250.000 kroner om året, oplyser Tom Johansen, faglig koordinator på Frederikssund Kommunes affaldskontor.

- Det vil betyde, at borgerne skal betale. Omkostningerne bliver lagt på gebyrerne. Så selv om man boykotter den nye bro, kommer man til at betale alligevel - ligesom med alle andre varer, fortæller Tom Johansen.

Ekstraudgifter til biogas Ifølge Urbaser Nordic fik firmaet brev fredag den 21. februar om, at de ikke måtte benytte den gamle bro længere, og fra mandag den 24. februar har de brugt Kronprinsesse Marys Bro.

- Vi kan sende regningen videre, fordi vi har en udbudskontrakt med kommunen. Det ville vi ikke kunne, hvis vi var en håndværksmester, forklarer driftschef Stefan Thirup Bielefeldt fra Urbaser Nordic på Korshøj i Frederikssund, som fortæller, at lastbiler kan komme til at køre op til 30 kilometer tur/retur ekstra, hvis de for eksempel skal til Kulhuse og Skibby, og at brændstof er dyrt, selv om der i nogle tilfælde spares tid.

Kommunens store køretøjer fra Vej & Park må derimod gerne køre på Kronprins Frederiks Bro, når der skal udføres mindre asfaltarbejder, snerydning og saltning, ligesom busser og landbrugsmaskiner også må krydse broen.

Det kommer uventet for Tina Tving Stauning (S), formand for Teknisk Udvalg, at der er ekstraudgifter.

- Jeg vil gerne undersøge det nærmere, før jeg udtaler mig, siger hun.