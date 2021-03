Lastbil ramte bilist i morgentågen

Det kunne være gået rigtig slemt. Morgentågen var i hvert fald slem, og i den store rundkørsel i Frederikssund, hvor Strandvangen mødes med Frederikssundvej - ved Haldor Topsøe Park - opdagede føreren af en stor sættevogn tilsyneladende først for sent rundkørslen.

Den unge mand bag rattet i sættevognen, 24 år og fra Kirke Hyllinge, fortsatte ifølge døgnrapporten fra Nordsjællands Politi frem mod rundkørslen med cirka 70 km i timen, hvor han i sidste øjeblik fik presset bremsen i bund, uden at han kunne nå at stoppe det store køretøj helt. Han fortsatte derfor med den store sættevogn ind i rundkørslen.

Her var en 49-årig mand fra Frederikssund i sin personbil netop kørt ind og i færd med at køre rundt for at finde sin afkørsel, og her blev han ramt af sættebilen. Han og bilen blev kastet op på hellen midt i rundkørslen.