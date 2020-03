En stor lastbil er kommet på afveje og ser ud til at være kørt fast i rabatten ved det sydgående spor umiddelbart syd for rundkørslen ved Frederikssundsvej og Strandvangen i Frederikssund: Foto: Pressefotos.dk

Lastbil på afveje i rundkørsel

Der blev slået alarm over 112 klokken 16.55, og ifølge Nordsjællands Politi er lastbilen kørt op over rundkørslen.

- Vi har sendt en patrulje derud, men vi har ikke fået nogle tilbagemeldinger endnu, fortæller vagtchef Søren Bjørnestad, Nordsjællands Politi, som dog oplyser, at der ikke er sendt ambulance til stedet.

Frederiksborg Brand & Redning er tilkaldt for at hjælpe med at fjerne eventuel lækket dieselolie, der skal undgås, fordi det ifølge vagtchefen kan give glatte vejbaner.