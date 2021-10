Se billedserie ? Det er sgu? meget sjovt. Men det er svært at ramme, fordi det går så stærkt, forklarer 82-årige Bent Christensen om at skyde lerduer med lasergevær.

Lasergevær på plejehjemmet

Frederikssund - 06. oktober 2021 kl. 05:15

Skyyyd: Beboere fik mulighed for at genopfriske gamle færdigheder ved moderne lerdueskydning med jagtfrokost bagefter.

Maj-Britt Holm

Frederikssund

Det er fint med sang og musik på plejehjemmet. Men hvad kan man ellers diske op med af aktiviteter for måske især ældre herrer, og damer, der vil?

Det har Frederikssund Kommune sat sig for at undersøge ved et prøvearrangement tirsdag på boldbanen ved Omsorgscentret Pedershave i Frederikssund. Her var 18 beboere fra forskellige plejehjem inviteret til lerdueskydning med lasergevær på fodboldbanen ud for plejehjemmet og efterfølgende "jagtfrokost og håndbajere".

Alle deltagere har haft et gevær i hånden før, og med midler fra regeringens stimuli pulje til oplevelsesindustrien blev det testet, om plejehjemsbeboerne kan overkomme lerdueskydning med lidt hjælp og støtte fra personalet.

- Det lader til, at det er en succes. Jeg har fået idéen, fordi vi selv har prøvet det til et medarbejderarrangement, hvor alle var rigtig glade for det, fortalte Paw Holze Nielsen, ældrechef i Frederikssund Kommune.

Kommunen havde hyret Frederikssund-firmaet TeamBattle Danmark til at stå for løjerne, hvor deltagerne sad klar i kørestol eller siddende på rullator med gevær og ventede på signal til at skyde fra instruktøren.

- Det er sgu' meget sjovt. Men det er svært at ramme, fordi det går så stærkt, forklarede 82-årige Bent Christensen, der har drevet landbrug og haft rideskole på Lokelund i Græse.

Som 14-16 årig skød han med salonriffel for at få stære og solsorte til at lade være med at æde hans mors blommer i haven.

Han har dog aldrig gået på jagt, men lerdueskydningen ser han som et frisk pust i hverdagen, hvor der ikke sker så meget ifølge ham.

- Vi sover eller går til træning, påpegede han.

Centerterapeut Chanette Østergaaard fra Pedershave var også meget begejstret, mens hun gik rundt og støttede beboerne i at skyde.

- Jeg synes, det er et fantastisk initiativ. Det er dejligt med nye aktiviteter i hverdagen. Jeg kan se, de er glade. For mig som terapeut er det også interessant at se, hvor meget de faktisk træner koordination af bevægelser, styrke og synet på den her måde, fastslog hun.