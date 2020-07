Birgitte Finks livsværk gror videre på Holbæk Seminarium, og firmaet vokser sammen med Mangor & Nagel fra den 1. august. Foto: PLAN+LANDSKAB

Landskabsfirmaer vokser sammen

Frederikssund - 27. juli 2020

Det lå ikke i kortene, at det var lige nu Birgitte Fink, landsskabsarkitekt med ftegnestue i Tølløse, skulle formulere sit generationsskifte. Men med ønsket om at fremtidssikre firmaet kontaktede Birgitte sin trofaste samarbejdspartner gennem mange år Mangor & Nagel A/S, som hun nu lægger sine aktiviteter sammen med, fremgår det af en pressemeddelelse.

- Jeg er meget ydmyg over at Birgitte kontaktede Mangor & Nagel. Birgitte har i generationer været et fagligt fyrtårn inden for landskabskunst, og ved at smelte vores to virksomheder sammen kommer vi til at favne hele historien set i forhold til den kultur, som landskabsarkitekturen jo er, udtaler Jacques Duelund Mortensen, afdelingschef for PLAN+LANDSKAB, i pressemeddelelsen.

Sammen udtænkte Birgitte og Jacques en strategi for, gennem forening af faglighederne i de to firmaer, at skabe et endnu stærkere fagfællesskab for byplanlægning og landskabsarkitektur, som samtidig respektfuldt kunne videreføre Birgitte Finks livsværk.

Efter en konstruktiv dialog henover foråret er det besluttet at sammenlægge firmaerne per 1. august 2020, hvor Birgitte Finks aktiviteter bliver ført videre af PLAN+LANDSKAB, som overtager såvel kunder, opgaveportefølje og medarbejderstab.

- Jeg er meget tryg i mit valg, idet jeg har kendt Mangor & Nagel i mange år og ved, hvilke værdier firmaet står for. Det har været vigtigt for mig at sikre, at mine mange faste kunder også fremover garanteres høj kvalitet i arbejdet. Samtidig er jeg glad for, at mine to trofaste ansatte gennem mange år får en spændende fremtid i et firma, som er i en særdeles positiv udvikling, forklarer Birgitte Fink i pressemeddelelsen.

Birgitte Fink Landskabsarkitekt blev dannet i 1977 og består i dag af tre landskabsarkitekter, som fra kontoret i Tølløse har beskæftiget sig med alle former for landskabsarkitektarbejde, fra privathaven og den lille rådgivningsopgave til større anlægs- og planopgaver i byer og det åbne land. Birgitte Fink er derudover kirkegårdskonsulent i Helsingør Stift.