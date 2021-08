På landbymarkedet i Venslev vil der også være mulighed for at tage en tur i naturen med Naturekspressen. Foto: Camilla Hultén

Send til din ven. X Artiklen: Landsbymarked i Venslev med garanti for tørvejr. Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Landsbymarked i Venslev med garanti for tørvejr.

Frederikssund - 10. august 2021 kl. 16:14 Af Af: Nikolai Rosler Jørgensen Kontakt redaktionen

Der er rig mulighed for at opleve skøn natur, shoppe lidt brugte sager eller blot møde naboen, når Venslev Bylaug inviterer til Landsbymarked.

På Landsbymarkedet er det lokale folk der udstiller og sælger varer og der er, traditionen tro, lagt op til en hyggelig dag, fortæller formand for Venslev Bylaug, Ole Toftegård Petersen.

Der vil derudover også være mulighed for at købe kaffe, fadøl, vand, pølser med brød og flæskestegssandwich til familievenlige priser, samt børnene vil have mulighed for at komme med på en ridetur.

Landsbymarkedet finder sted kl. 9-14 ved Davidsen og Ewers, H. C. vej 1, Venslev.

Markedet tilbyder tørvejrs-garanti, da markedet ved eventuelt dårligt vejr vil rykke indenfor.

En stadeplads koster 50 kr. for voksne og er gratis for børn og kræver ingen tilmelding.

Nye oplevelser Fra Landsbymarkedet i Venslev ruller Naturekspressen, der er en traktortrukket vogn med plads til 26 personer og to kørestole, igen ud i Hornsherreds smukke, kuperede natur.

Udover at opleve den skønne natur, Isefjorden og de mange naturperler, kan man på denne tur også blive klogere, da historiker Jonna Dall som guide, vil krydre turen med spændende fortællinger om den grumme fortid med Venslevrøverne og om nutidens mere konstruktive initiativer for at skabe et levende landsbyliv.

Helt ekstraordinært, tager Naturekspressen også turen forbi et aktuelt nybyggeri i Venslev, hvor ejer Flemming Risbjerg er ved at opføre et moderne produktionsanlæg med plads til at kunne producere 50.000 grise årligt.

Turen starter kl. 10.30 fra Høkeren i Venslev og er retur kl. 12.30.

Billetter kan købes på www.naturekspres.dk eller eventuelle ledige billetter kan købes på stedet d. 14. august.