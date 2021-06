Landsbylaug en realitet

Et talerør

- Jeg synes, at Frederikssund Kommune har meget stort fokus på de fire hovedbyer i kommunen, og jeg frygter, at det lidt sker lidt på bekostning af udviklingen i de 30 landsbyer i kommunen. Derfor mødtes jeg for nogle måneder siden med Jørgen Bech og Hans Andersen fra byrådet, og de fortalte mig, at jeg som enkeltperson ikke kan præge udviklingen på den måde. De foreslog, at vi oprettede et talerør i form af et landsbylaug i Jørlunde, og det har vi gjort nu, fortæller Charlotte Steinmark.