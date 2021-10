Beboere i landsby håber at få deres bus tilbage. Beregningen er, at det vil koste kommunen 2,5 millioner kroner. Kommunen oplyser, at man har 500.000 kroner til forbedre den offentlige transport til landsbyen. Foto: Henrik Helmer Petersen

Send til din ven. X Artiklen: Landsbybussens fremtid uvis - og usikker Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Landsbybussens fremtid uvis - og usikker

Frederikssund - 06. oktober 2021 kl. 12:38 Af Henrik Helmer Petersen Kontakt redaktionen

Hornsherred

Skal der være busdrift til landsbyerne? Politikere har svært ved at finde den rigtige løsning.

En gruppe beboere i Kyndby Huse på vestsiden af Hornsherred havde set frem til onsdagens møde i Teknisk Udvalg i Frederikssund.

På mødet skulle politikerne beslutte, om den offentlige transport til deres landsby skal forbedres.

Ifølge beboerne i Kyndby Huse er den eneste rigtige løsning at udvide Linje 315's rute, så bussen som førhen igen får fast rutedrift til Kyndby Huse.

Linje 315's rute blev for halvandet år siden kortet af, så bussen nu har endestation i Kyndby - tre kilometer fra Kyndby Huse.

Siden har en gruppe beboere argumenteret ihærdigt for at få deres bus tilbage.

- Vi føler os isolerede uden en bus, har argumentationen lydt.

Ingen beslutning På onsdagens møde kunne politikerne imidlertid ikke beslutte sig. På septembermødet blev beslutningen udskudt til oktobermødet, og på oktobermødet er beslutningen nu blevet udskudt endnu engang.

Det fortæller udvalgsformand Tina Tving Stauning (S).

- Vi brugte rigtig lang tid på at drøfte busbestillingen til Movia for det kommende år. Det var især busdriften til Kyndby Huse og Dalby, vi talte om. Vi vil meget gerne imødekomme borgernes ønsker de to steder, siger Tina Tving Stauning.

Nye beregninger - Derfor har vi endnu engang sendt sagen tilbage til forvaltningen og bedt forvaltningen regne mere på mulighederne. Vi har brug for at endnu bedre oplæg til, hvordan vi kan gøre det bedst muligt, forklarer hun.

Etablering af andre transportmuligheder i form af muligheden af at tage skolebussen, en kommunebus med formiddagsture til butikkerne i Jægerspris samt tilbuddet om at benytte flextransport og plusture kalder beboerne i Kyndby Huse for lappeløsninger.

- Dem kan vi ikke bruge. Vi har brug for en fast buslinje, er budskabet.

Begrænset beløb Ifølge formanden for Teknisk Udvalg har udvalget 500.000 kroner at gøre godt med, når det kommer til at forbedre den offentlige transport til Kyndby Huse og Dalby.

Med andre ord ser det ikke ud til, at beboerne i Kyndby Huse får Linje 315's gamle rute til Kyndby Huse genetableret? Den løsning er beregnet til at koste 2,5 million kroner?

- Den mulighed løser det heller ikke. Den skitserer en rute, der kun har et stoppested i udkanten af Dalby. Det dur ikke at finde en løsning for Kyndby Huse og så skabe et nyt problem i Dalby, skyder Tina Tving Stauning den løsning ned.

Mange modeller Udover det vil hun ikke sige noget om, hvad det er for løsninger, som politikerne på dagens møde har bedt forvaltningen regne på.

Men oplægget er angiveligt, at det skal være en løsning til højest 500.000 kroner.

Tina Tving Stauning oplyser, at der allerede er regnet på rigtig mange modeller. Også modeller med fast busdrift, som beboere i Kyndby Huse uopfordret har udarbejdet og sendt til kommunen.

- De er ikke realistiske. Chauffører skal også have hviletider. Der er mange ting at forholde sig til, siger hun.

Busbestillingen skal være Movia i hænde senest 1. november.

- Derfor afholder vi et ekstraordinært møde i Teknisk Udvalg i slutningen af oktober. Her træffer vi beslutning om, hvordan vi i 2022 vil betjene beboerne i Kyndby Huse og Dalby mest optimalt, fortæller Tina Tving Stauning.