Sådan så Klara Jajokas container ud, da hun kom for at tømme den. Foto: Klara Jajoka

Lagerhotel: 'Beklageligt, men ikke noget at gøre'

Lagerhotellet Blue Box i Frederikssund har opgraderet sikkerheden yderligere, efter episoden sidste sommer, hvor Klara Jajoka på uforklarlig vis mistede en del af sit indbo

Frederikssund - 10. marts 2021 kl. 09:26 Af Birgitte Masson Kontakt redaktionen

Indehaver af Blue Box i Frederikssund Cecilie Viuff fortæller i en mail til Lokalavisen, at hun har stor forståelse og sympati for, at Klara Jajoka har mistet nogle af sine ejendele.

'Men da der ingen tegn på indbrud var i den specifikke container, kan hverken Blue Box eller forsikringen hjælpe,' lyder det i mailen.

'Lagerhotellet er overordnet indhegnet med stødhegn, og det er desuden videoovervåget. Vi filmer af gode grunde ikke ind på den enkelte container, og vi kan derfor ikke med sikkerhed sige, hvad der helt konkret er sket her.'

Cecilie Viuff forklarer yderligere, at alle containere har forsikringsgodkendte låse, der er meget vanskelige og tidskrævende at få op.

'Hvis lejer ikke har låst containeren tilstrækkeligt, eller har udlånt nøglen til bekendte, vil der være risiko for tyveri, som vi ikke kan opdage eller forhindre. Vi har også hængt skilte op, hvor vi forsøger at minde lejerne om, at de skal huske at låse deres container korrekt.'

Cecilie Viuff fortæller i mailen, at Blue Box, i kølvandet på episoden med Klara Jajoka sidste år, har valgt at iværksatte et par nye tiltag, hvor man blandt andet har ændret portens åbningstid.

'Tidligere var porten åben i dagtimerne, men vi har ændret det til, at porten er lukket døgnet rundt. Derudover har vi opsat flere kameraer.'

