Læs eller genlæs: Fyret efter 35 år - nu har Peter fået godtgørelse

Se billedserie Peter Kjældmand håber, at han kan finde et andet job, hvor han kan slå græs eller arbejde hos en entreprenørvirksomhed. Foto: Allan Nørregaard

Frederikssund - 19. september 2020 kl. 02:47 Af Henrik Helmer Petersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Denne artikel blev udgivet som plusartikel 2. september, nu har du muligheden for at læse eller genlæse den helt gratis. Peter Kjældmand blev fyret uretmæssigt efter at have passet Frederikssunds grønne områder i 35 år. Nu har han fået en godtgørelse, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Efter at have slået græs og passet Frederikssund Kommunes grønne områder i 35 år blev 55-årige Peter Kjældmand fra Gerlev på Hornsherred pludselig fyret. Det skete i foråret.

3F Frederiksværk-Frederikssund rejste en faglig sag, og Peter Kjældmands arbejdsgiver, det store private selskab Hededanmark A/S har erkendt at have begået fejl og har måttet give Peter Kjældmand en godtgørelse på 160.000 kroner kontant. Dertil også en fratrædelsesgodtgørelse på tre måneders løn.

For Peter Kjældmand er pengene et plaster på såret, men situationen er stadig ærgerlig. Han er ledig og søger efter et lignende job med at passe grønne arealer eller ufaglært arbejde i et entreprenørselskab.

Peter Kjældmand begyndte som 20-årig i 1985 at arbejde ved vejvæsenet i Frederikssund Kommune, og det var et job, han stortrivedes med. Han begyndte uden uddannelse, men han har igennem årene selv sørget for at tage en række kurser inden for gartnerfaget, blandt andet.

I 2012 besluttede byrådet i Frederikssund Kommune at udlicitere pasningen af kommunens vej- og parkområder til det store private selskab Hededanmark A/S. Peter Kjældmand fulgte med over i det nye firma, og de første år gik det godt.

- Så fik vi en ny chef, og han var om sig. Hededanmark har gps i deres græsslåningsmaskiner, og den nye chef begyndte åbenbart at overvåge, hvor meget jeg kørte med min græsslåningsmaskine, fortæller Peter Kjældmand.

Han husker en dag, chefen kom ud til det grønne areal, Peter var i gang med at slå. Chefen bekendtgjorde, at græsslåningsmaskinen havde holdt stille længe.

- Jeg fortalte ham, som sandt var, at nogen havde tømt nogle skraldespande ud over plænen, og at jeg havde måttet samle skrald op, før jeg kunne slå græsset.

Tvisten stoppede her. Men nogen tid efter dukkede hans chef igen op med en gps-måling på, at Peter Kjældmand ikke havde været effektiv nok.

- Så blev jeg vred, og det skulle jeg nok ikke være blevet. Herfra gik det galt mellem mig og chefen, medgiver Peter Kjældmand.

Hjem for vinteren Hededanmark sendte 31. oktober 2019 Peter Kjældmand hjem for vinteren. Der var mangel på arbejde, fik han fortalt. Som 3f'er kom han på dagpenge, og budskabet fra Hededanmark var, at den grønne arbejdssæson ville begynde igen omkring 1. april 2020, samt at Peter ville få besked, når arbejdet skulle genoptages.

Men 31. marts i år fik Peter Kjældmand en fyreseddel.

Hededanmark, der er Danmarks største leverandør af serviceydelser på det grønne område, kom med den begrundelse, at Peter ikke havde evnerne til jobbet.

Føler det ikke fair - Jeg føler mig i den grad uretfærdig behandlet. Tænk efter 35 år i samme job pludselig at få at vide, at jeg ingen kompetencer har.

Hededanmark var indstillet på at lade Peter Kjældmand arbejde frem til 30. september, og de ville betale en fratrædelsesgodtgørelse på tre måneders løn.

Men 3F rejste en faglig sag, og udfaldet blev, at Peter Kjældmand straks kunne stoppe med at arbejde. Foruden at han både fik en kontant godtgørelse på 160.000 kroner - samt fratrædelsesgodtgørelsen på tre måneders løn.

3f oprørt Til forløbet siger faglig medarbejder hos 3F Frederiksværk-Frederikssund, Niclas Nanboe:

- En virksomhed kan simpelthen ikke være bekendt at behandle en aldrende medarbejdere på den måde. Peter Kjældmand har fået en urimelig behandling af hos Hededanmark. Virksomheden fyrer ham efter alle disse år for at være uegnet. Med de har ikke gjort noget for at opkvalificere ham. Peter Kjældmand har selv sørget for at uddanne sig på en række kurser.

Måtte til psykolog Peter Kjældmand er glad for den hjælp, han har fået hos 3F.

- Jeg havde det dårligt efter fyringen, og jeg har måttet gå til psykolog flere gange, siger han og uddyber:

- Jeg tænker selvfølgelig over det hele. Som 55-årig er det ikke let at finde et nyt arbejde. Det er en meget mærkelig situation at stå i efter at have haft det samme job i 35 år

Erkender fodfejl Fagbladet 3F har forsøgt at få lederen, der fyrede Peter Kjældmand, til at uddybe afskedigelsen. Men lederen har ikke villet sige noget. Til gengæld har kommunikationsdirektør i Hedeselskabet, Christian Bogh, der ejer Hededanmark, sendt en skriftlig kommentar til Fagbladet. Hedeselskabet ejer Hededanmark via et andet selskab.

"Der er tale om en virksomhedsoverdraget medarbejder med 35 års anciennitet, som vi igennem de sidste tre år har forsøgt at opkvalificere på det grønne område med henblik på, at vedkommende skulle kunne varetage nye opgaver på tilfredsstillende vis.

Det lykkedes desværre ikke, og vi så os derfor nødsaget til at opsige vedkommende", skriver kommunikationsdirektøren og indrømmer også:

"Der er dog blevet begået nogle fodfejl fra vores side i proceduren omkring opsigelsen, og derfor har vi indgået et forlig i sagen, så både vi og den forhenværende medarbejder kan komme godt videre".