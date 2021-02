Lærere, skoleledere og ansatte i skolefritidsordninger på blandt andet Slangerup Skoles afdeling Lindegård får fremover tilbud om at lade sig lynteste for Covid-19 to gange om ugen af Frederikssund Kommunes sundhedsplejersker. Foto: Maj-Britt Holm

Lærere får tilbud om lyntest

Frederikssund - 09. februar 2021 kl. 20:51 Af Maj-Britt Holm

Sundhedsplejersker i Frederikssund Kommune blev tirsdag oplært i at lynteste for Covid-19 ved hjælp af en vatpind i næsen.

Det er nemlig kommunens egne sundhedsplejersker, der skal lynteste lærere, skoleledere og pædagoger i skolefritidsordninger, som her efter den fysiske genåbning af skolerne for elever i 0.-4. klasse opfordres til at lade sig teste to gange om ugen for at forebygge udbrud af coronavirus. En lyntest kan give svar på, om man er smittet, i løbet af et kvarters tid.

- Sundhedsplejerskerne er uddannet som sygeplejersker, så de har en faglighed og kender til at pode. Og de kommer i forvejen på skolerne, fortæller Charlotte Bidsted, centerchef for Center for Sundhed og Forebyggelse i Frederikssund Kommune.

Frivilligt at lade sig teste Det er frivilligt for kommunens ansatte, om de vil lade sig teste, og Charlotte Bidsteds indtryk er, at de fleste vænner sig til det, når de først har prøvet det.

Der er 13 sundhedsplejersker i Frederikssund Kommune. Men lyntestningen kommer ikke til at gå ud over deres øvrige opgaver som for eksempel besøg hos nybagte familier, oplyser centerchefen.

- Skolerne er lige nu lukket ned for de store elever, og når sundhedsplejerskerne har ikke opgaver med udskolingsundersøgelser, seksualvejledning og den slags, kan de bruge tid på at teste, forklarer hun.

Vinterferie venter om hjørnet Sundhedsplejerskerne kommer følge Charlotte Bidsted til at tage ud på skolerne to og to for at pode personalet.

- De når måske at begynde på det torsdag eller fredag i denne uge, og så er der en uges vinterferie, inden de kommer i gang igen, siger sundhedscenterchefen.

Ordningen vil fungere indtil videre. Når alle elever og lærere kommer tilbage på skolerne på et tidspunkt, må testning overlades til andre, hvis den skal fortsætte, for det rækker sundhedsplejerskernes ressourcer ikke til, vurderer hun.

- Hvis der er noget, jeg har lært her under snart et år med coronapandemien, så er det, at man ikke skal se på arbejdsopgaver for langt ud i fremtiden, for tingene ændrer sig konstant. Heldigvis er medarbejderne med på at prøve at gøre noget nyt, og de går virkelig entusiastiske til værks, fastslår Charlotte Bidsted.