Torben Hartmann Jensen er lærer for 5. A og B på Slangerup Skole afd. Lindegård. Han møder fysisk ind på skolen for at undervise virtuelt. Det har fungeret godt, synes han.

Lærer under lockdown: Torben starter dagen med et tryk på knappen

Torben Hartmann Jensen er lærer for to 5.klasser på Slangerup Skole afd. Lindegård. Under Corona-lockdown foregår undervisningen virtuelt. Og hvor mange synes, det er udfordrende at være lærer på Teams, ser han en masse fordele ved den form for undervisning

Frederikssund - 03. februar 2021

Hvis landets folkeskolelærere ikke allerede kendte til muligheder og udfordringer ved virtuel undervisning, så har Coronakrisen og den fysiske nedlukning af skolerne tvunget dem ind i en stejl læringskurve.

Og så er der de lærere, som hilser hjemmeundervisningen på Teams velkommen, og som ser fordele ved den form for skolegang.

En af dem er Torben Hartmann Jensen, 62 år. Han er lærer på Slangerup Skole afdeling Lindegård. Her underviser han elever i 5.A og 5.B i fagene matematik, dansk, idræt, natur & teknik og historie.

Ifølge Torben åbner den virtuelle undervisning op for mange nye muligheder. Man kan for eksempel tilgodese elever, der har gavn af at have lidt længere tid til at svare. Nogle har det også bedre med at svare skriftligt end mundligt, og andre får generelt bare sagt meget mere, når de sidder bag en skærm.

"Jeg tror, at nogle af de introverte elever og de, som har svært ved faget, får meget mere ud af den virtuelle undervisning derhjemme. Den ro vi kan give dem, for eksempel ved at gå ud i en kanal for os selv, uden at resten af klassen forstyrrer imens, og jeg derved kan forklare stoffet i ro og mag, den er vigtig for dem. Jeg oplever også, at eleverne pludselig får sagt en masse, som de ellers ville have holdt for dem selv, hvis vi var samlet fysisk i klassen," fortæller Torben.

Eleverne på femte årgang Han oplever stor tilfredsstillelse ved at undervise virtuelt, og mener, at en del af succesen skyldes en bestemt ting:

"Selvom jeg er en gammel gut, interesserer jeg mig for computere. I undervisningen bruger vi mange forskellige platforme. Men at bruge dem i sammenhæng til undervisning på nettet, og få det til at fungere, synes jeg er sjovt. Men jeg er godt klar over, at det er nyt for mange. Men alle kan lære at undervise på denne måde. Også de lærere som føler, de har udfordringer."

Telefonen ringer. Det er en af eleverne. Torben siger: "Vil I snakke med mig?" Kort efter lægger han på og siger:

"Jeg er sat på deres grupper, selvom de ikke skal have mig nu."

Undervisning eller ej, eleverne ved, at de altid kan ringe til Torben.

"De ved, at de må ringe til mig klokken ti om aftenen. Den sidste skrev jeg med klokken 22.30 i går aftes. For mig er det ikke stressende at være til rådighed hele tiden."

Det er tydeligt, at Torben elsker sit job. Men faktisk lå det ikke i kortene, at han skulle blive skolelærer.

Med en opvækst i Marstal på Ærø, med duften af hav og masser af natur, lå interessen for at sejle lige for. Han blev skibsfører i Mærsk, og sejlede ude på de store have med dertil hørende lange perioder hjemmefra. Torben fortæller, at han altid har været intereseret i IT.

"Da jeg sejlede, var jeg også interesseret i nyt udstyr. Vi fik en computer på broen, og der blev brugt mange timer i forsøg på at lave et lasteprogram til skibet."

Han omtaler sig selv som lidt af en rod i skolen, og nævner episoder, som da han kørte rouladen gennem kødmaskinen i husgerning, og hældte sand i øllebrøden. Specielt dygtig i skolen, var han ikke, siger han. Det var lysten til at hjælpe unge mennesker godt på vej, der var årsag til, at han blev skolelærer.

"Jeg ville give de unge mennesker et ordentligt spark bagi," siger han og mener det kærligt.

"Det er vigtigt, at de får en god start på livet, så de får nogle gode kundskaber, de kan arbejde videre med, så de ikke hænger ved busstoppestedet nede i byen. Da min datter i sin tid skulle starte på skolen var jeg indimellem med. En lærer sagde til mig, 'når du nu sidder her og hænger, kan du lige så godt få nogle timer.' Og så fik jeg nogle timer på SFOen. Kort efter fik jeg et vikar job på skolen, og efter tre måneder, var jeg i gang med en læreuddannelse, i en alder af 44 år."

Havnet på rette hylde I dag møder Torben sine elever hver dag. På Teams vel at mærke, hvor de kører fuldt skema, akkurat som de plejer.

"Sammen med de andre lærere laver jeg en plan i løbet af weekenden, og lægger den ind i Teams i elevernes kalendere på nettet. Her kan de få et overblik over, hvornår de skal møde ind i den efterfølgende uge. Når så timen starter, trykker de deltager, og så gennemgår vi det, vi skal lave."

Torben fortæller, at han derefter sender eleverne 'ud på gangen'. Med det mener han, at eleverne bliver sat ud i grupper, på nogle andre kanaler. Men står der idræt på skemaet, så foregår det fysisk udenfor.

"I går havde vi geometriløb, hvor eleverne skulle finde figurer, samtidig med, at de skulle løbe med deres mobiler, så vi bagefter kunne se, hvor langt de har løbet."

Inspirationen til undervisningen henter Torben blandt andet gennem forskellige fora på nettet, hvor lærere sparrer med hinanden, og så finder han også selv på, hvor ideer som X-Factor og Talent har fungeret fint på Teams.

"Sammen med en anden lærer, der hedder Lisbeth (Ankjær, red.), har vi blandt andet lavet Talent. Eleverne har så kørt på mountainbike, danset, sunget og fortalt far-jokes, så bliver der grint en masse. Det har fungeret fint."

Og det er tilsyneladende ikke kun Statsminister Mette Frederiksen, som roser de unge mennesker under denne nedlukning;

"Generelt synes jeg, at de unge mennesker har taget det godt. De går til den. Forældrene skriver, at det er alt det sociale, de mangler. Så jeg har foreslået, at de mødes et par stykker, og holder sig til dem, for det har ungerne godt af."

Torben fortæller, at han allerede før Corona, havde leget med tanken om at lave en undervisningsdag hjemme.

"Men det krævede, at jeg fik kollegerne med på den også, for jeg har jo ikke eleverne i fuldt skema. Og så lige pludselig står vi i det.

Er der noget, du vil tage med i undervisningen, når Corona er ovre?

"Jeg håber, at vi en gang om måneden, hvis det kan lade sig gøre, kan have en hjemmearbejdsdag. Gevinsten er, at de svage elever kan få ro, og ikke føle stress fra de andre, som måske er færdige før dem selv. Men lige nu glæder jeg mig allermest til at se ungerne sammen igen, og til at se den glæde de har indbyrdes. Ja, jeg glæder mig til at høre dem grine, når man laver lidt sjov og fis med dem."