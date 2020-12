LM Racing genopstiller med Magnussen og Sylvest i 2021. Foto: Presse

Send til din ven. X Artiklen: LM Racing genopstiller med Magnussen og Sylvest i 2021 Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

LM Racing genopstiller med Magnussen og Sylvest i 2021

Racerteamet fra Silkeborg genopstiller til 2021-versionen af TCR Denmark med samme stærke kørerlineup, som sikrede holdet et mesterskab i 2020. Jan Magnussen og Nicolai Sylvest er klar til kamp i to nye CUPRA-racerbiler

Frederikssund - 12. december 2020 kl. 08:06 Kontakt redaktionen

LM Racing offentliggjorde i efteråret en aftale med Jan Magnussen, som skal køre den ene af teamets to CUPRA Leon-racerbiler i 2021-versionen af TCR-mesterskabet. Nu er teamets anden CUPRA også sikret en lynhurtig chauffør, idet Magnussens teamkammerat fra 2020-sæsonen, Nicolai Sylvest, ligeledes har fornyet køreraftalen med det jyske vinderteam.

"Jeg er meget glad og taknemmelig over, at LM Racing for andet år i træk har valgt, at jeg skal være en del af holdets store satsning. Teamet har meget høje ambitioner, akkurat som jeg selv, og med de nye CUPRA-racerbiler er jeg slet ikke i tvivl om, at vi har materiellet til at vinde. 2020 begyndte med masser af udfordringer, men takket være en fantastisk indsats fra hele teamets side lykkedes det os at finde farten og slutte sæsonen som vindere af teammesterskabet, mens jeg selv var med i kampen om kørermesterskabet helt frem til finaleløbet. Jeg glæder mig til at fortsætte samarbejdet med holdet og mine sponsorer og ikke mindst Jan Magnussen, som jeg havde en rigtig god sparring med i 2020," lyder det fra Nicolai Sylvest i en pressemeddelelse.

Den 23-årige racerkører fra Nordsjælland sluttede 2020-sæsonen - som var debutsæson for det danske TCR-mesterskab - på en samlet tredjeplads og som vinder af ungdomsmesterskabet, U23. Og det er en forventningsfuld teamchef, som glæder sig over at have sikret den unge racerkører endnu en sæson i den danske topserie.

"Nicolai leverede en kæmpe indsats i 2020-mesterskabet, og hans præstationer var afgørende for, at vi kunne sikre os teampokalen i første hug. Det var hans første år i en forhjulstrukket racerbil, og alligevel sluttede han på podiet i mesterskabet og som bedste ungdomskører. Vi har fra teamets side ikke været i tvivl om, at vi ville samle det samme hold og bære det stærke moment og gode samarbejde videre til en ny sæson, og derfor er jeg utrolig glad for, at det nu er lykkedes. Med vores stærke crew af ingeniører og mekanikere samt Magnussen og Sylvest bag rattet i to nye CUPRA-racerbiler er jeg sikker på, at vi har skabt det bedste fundament for at sikre mesterskaberne i 2021," lyder det fra teamchef hos LM Racing, Lars Mogensen.

2021-versionen af TCR Denmark skydes i gang på Jyllandsringen til maj og vil bestå af syv løb, hvor to af disse vil foregå på bybaner. Foruden Copenhagen Historic Grand Prix er også det berømte Classic Race Aarhus nemlig også kommet med på TCR-kalenderen.

Der ser således ud:

8.-9. maj - FDM Jyllandsringen

5.-6. juni - Ring Djursland

6.-8. august - Copenhagen Historic Grand Prix

20.-22. august - Jyllandsringen

17.-19. september - Classic Race Aarhus

2.-3. oktober - Jyllandsringen

15.-17. oktober - Padborg Park