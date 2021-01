LIGE NU: Alvorlig ulykke spærrer vej i begge retninger

Slangerupvej er spærret i begge retninger mellem Nymølle og Uggeløse. Det skyldes et trafikuheld fredag morgen klokken 6.37.

Det oplyser Nordsjællands Politi til DR.

Afspærringen forventes at vare et par timer op ad formiddagen, og kommer man kørende den vej, anbefaler politiet at man i stedet kører igennem Uggeløse og Lynge.

- Der er tale om et frontalt sammenstød mellem en bil og en varebil. Vi arbejder stadig på stedet, siger vagtchefen ved Nordsjællands Politi til Ekstra Bladet.



En person er kommet alvorligt til skade.