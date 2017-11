To yngre kvinder formodes at stå bag et fuldbyrdet tricktyveri samt et forsøg. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen / Arkivfoto

Send til din ven. X Artiklen: Kvindelige tricktyve tog på rundtur Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kvindelige tricktyve tog på rundtur

Frederikssund - 23. november 2017 kl. 10:04 Af Casper Suk Thorlacius Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

To kvinder på cirka 30 år formodes at stå bag ét tricktyveri samt et forsøg herpå i løbet af onsdagen på to forskellige adresser i Frederikssund Kommune, oplyser faglig koordinator Erik Andersen fra Nordsjællands Politi til Frederiksborg Amts Avis.

Klokken 15.05 anmeldte en 82-årig kvinde, at de to kvinder havde tiltvunget sig adgang til hendes bopæl på Rosenfeldt i Frederikssund.

- De to kvinder siger på tysk, at de samler ind for UNICEF. De kommer også ind i anmelderens hjem, men hun begynder at råbe op, og de to kvinder løber herefter fra stedet, siger Erik Andersen.

Den ene kvinde bliver beskrevet som: 30 år, sort hår, hun var »pæn«, talte tysk og bar en grå spidshue.

Den anden kvinde bliver beskrevet som: 30 år og hun bar ligeledes hue.

På af grund signalementet vurderer Nordsjællands Politi det sandsynligt, at det er de samme to kvinder, der tre kvarter senere stod bag et fuldbyrdet tricktyveri mod en 74-årig kvinde i hendes hjem på Nordvænget i Skibby.

- Her møder der også to yngre kvinder op. Denne gang siger de, at de samler ind til velgørenhed og viser et papskilt. Den forurettede donerer 100 kroner, hvorefter den ene kvinder giver den forurettede et meget langt kram. Imens lykkes det for den anden kvinde at stjæle cirka 1500 kroner fra forurettedes pung, siger Erik Andersen.