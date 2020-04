Nordsjællands Politi har fået en anmeldelse om et indbrud i et kælderrum i Nørreparken i Frederikssund, hvor en 56-årig kvinde fra området så en anden kvinde, der forsvandt fra stedet på løbehjul. Foto: Kenn Thomsen

Kvindelig kældertyv stak af på løbehjul

En cirka 40-årig kvinde blev set af et vidne, da hun natten til mandag brød ind i et kælderrum ved Nørreparken i Frederikssund med et koben, oplyser Nordsjællands Polii.

Klokken 09.06 blev det anmeldt til politiet, at en 56-årig kvinde fra området havde hørt indbruddet og set en kvinde, som befandt sig i kælderrummet. Men da den 56-årige råbte kvinden an, forsvandt hun fra stedet på et løbehjul, fremgår det i et udtræk af politiets døgnrapport.