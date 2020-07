For femte gang blev en 53-årig kvinde fra Skibby taget af politiet for at køre uden førerret, og de beslaglagde derfor hendes bil. Foto: Kenn Thomsen

Kvinde uden kørekort fik beslaglagt bil

En 53-årig kvinde fra Skibby blev tirsdag for femte gang sigtet for at køre bil uden førerret, og hun fik derfor beslaglagt sin bil, oplyser Nordsjællands Politi.

Det var imidlertid ikke første, men femte gang, at kvinden blev taget for at køre uden kørekort, og hendes bil blev derfor beslaglagt, fortæller politiet i et udtræk af døgnrapporten.