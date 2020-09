Nordsjællands Politi opfordrer til, at man aldrig udleverer oplysninger om sin bankkonto, betalingskort eller pinkode i telefonen, efter at en 80-årig kvinde i Frederikssund onsdag blev franarret både betalingskort og pinkode af en eller flere svindlere. Der er dog ikke tale om kortet på billedet. Foto: Jens Wollesen

Send til din ven. X Artiklen: Kvinde franarret dankort og pinkode Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kvinde franarret dankort og pinkode

Frederikssund - 03. september 2020 kl. 10:27 Af Maj-Britt Holm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En 80-årig kvinde fra Frederikssund blev onsdag eftermiddag franarret sit betalingskort og pinkode af svindlere, oplyser Nordsjællands Politi.

Kvinden blev kontaktet telefonisk af en mand, som udgav sig for at være bankrådgiver, og som fortalte kvinden, at der skulle lægges en ny chip ind på hendes kort, så det bedre kunne spores, hvis det blev stjålet.

Manden ville sende en kollega ud for at hente kvindens betalingskort, som hun bare skulle lægge ved sin hoveddør. Han fik desuden kvinden til at oplyse pinkoden til betalingskortet og fortalte hende endvidere, at hun ikke måtte tale i telefon i nogle timer efter hans opkald.

- Kvinden gjorde, som hun havde fået besked på, og opdagede omkring klokken 21.15 samme aften, at der var hævet et større beløb fra hendes konto, ligesom der også var gjort flere dyre indkøb via betalingskortet, skriver politiet i et uddrag af sin døgnrapport om svindelnummeret.

Nordsjællands Politi opfordrer til, at man aldrig udleverer oplysninger om sin bankkonto, betalingskort eller pinkode i telefonen.

Bliver man ringet op af en person, der udgiver sig for at være fra banken, kan man bede om vedkommendes navn og så ringe tilbage til bankens officielle telefonnummer for at sikre sig, at der ikke er tale om svindel.