Kvinde fik et chok: Mand stod uden for vindue

En kvinde fra Fredbo Vænge i Jægerspris blev temmelig forskrækket, da hun søndag aften ved 22-tiden rullede et gardin op for at lukke et vindue. For lige uden for vinduet stod en ukendt mand, der dog forlod stedet umiddelbart efter.