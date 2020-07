Alkometeret slog ud, da politiet onsdag bad en kvindelig bilist puste i alkometeret i Dalbyhuse syd for Jægerspris. Foto: Kenn Thomsen

Artiklen: Kvinde fik alkometer til at slå ud

Kvinde fik alkometer til at slå ud

Klokken 17.12 onsdag blev en 62-årig kvindelig bilist stoppet af politiet i krydset ved Dalby Huse Vej og Traneagervej i Dalbyhuse syd for Jægerspris.

Kvinden blev bedt om at puste i politiets alkometer, og da alkometeret slog ud over det tilladte, blev kvinden sigtet for spirituskørsel.