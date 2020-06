Kvinde død efter brand i hus, mand fløjet til sygehuset

Frederiksborg Brand og Redning reddede onsdag morgen to personer ud af et brændende dobbelthus på Bavnen i Venslev i Hornsherred, skriver Frederiksborg Amts Avis.

- Vi redder to personer ud og overgiver dem til ambulancefolk, siger Peter Cowland, der ikke ønsker at give nærmere detaljer om de to personer.

På Twitter oplyser Nordsjællands Politi, at en 92-årig kvinde er død som følge af branden, og en 91-årig mand er fløjet til sygehuset med helikopter,

Der arbejdes fortsat på stedet for at slukke branden. De pårørende er underrettet.