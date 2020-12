Kvinde blev filmet, da hun skiftede tøj

En 25-årig kvinde var klokken 18.35 i gang med at klæde sig om, da hun opdagede, at en person stod ude foran hendes vindue på Askøvej i Slangerup og filmede eller tog billeder af hende.

Det fremgår af et uddrag af politiets døgnrapport.

Sammen med en anden beboer på adressen løb kvinden ud på gaden efter personen, som dog ikke længere var at finde.

Et vidne fortalte, at der kort forinden var løbet to unge mænd forbi.