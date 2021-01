Frederikssund kan få sit teststed nummer to, hvis SOS International åbner et kvikteststed i byen. Her er det hos en anden privat leverandør, der poder for coronavirus i næsen. Foto: Allan Nørregaard

Kviktestcenter kan være på vej

Nu er der også et kviktestcenter på vej til Frederikssund eller Halsnæs med mulighed for at blive testet i næsen og få svaret indenfor 30 minutter.

Centerchef Charlotte Bidsted fra Center for Sundhed og Forebyggelse i Frederikssund Kommune bekræfter dog, at SOS International har henvendt sig til kommunen og spurgt om egnede ledige lokaler til et stationsnært kviktestcenter i Frederikssund.

- Det er altsammen et led i hurtig opsporing. Jeg forstår ikke, at regeringen ikke sørgede for, at vi kom i gang med det allerede før jul. Nu viser et nyt dansk studie, at kviktest er 70 procent sikre. Så det betyder, at folk kan få hurtigt svar, og at de ikke behøver at vente i 48 timer, men kan komme hurtigt tilbage på arbejde, siger John Schmidt Andersen.