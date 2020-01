Frederikssund Frivillighedssted danner ramme om et infomøde om en kursusrække for pårørende til psykisk syge mandag den 20. jenuar. Foto: Maj-Britt Holm

Kursus for pårørende til psykisk syge

Frederikssund - 15. januar 2020 kl. 14:51 Af Maj-Britt Holm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mere end hver tredje af os er pårørende til et menneske med psykisk sygdom eller sårbarhed. Men det kan alligevel opleves som meget ensomt, og at man er alene med sine tanker og følelser.

Derfor er Bedre Psykiatri, SIND og Skizofreniforeningen gået sammen om at tilbyde otte kursusaftener i februar og marts for pårørende til psykisk syge i Frederikssund, hvor de får mulighed for at tale med andre i samme situation. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

På kursusrækken mødes forældre, søskende, ægtefæller og andre pårørende til mennesker med psykisk sygdom for at blive bedre til at håndtere hverdagen som pårørende. Fokus på kurserne er ikke på den syges symptomer og behandling, men på de udfordringer, man møder som pårørende, og på, hvordan man passer på sig selv i en hverdag, der kan være fuld af sorg og bekymringer.

- Det handler først og fremmest om at få støtte og værktøjer til at kunne håndtere hverdagen som pårørende. Det kan for eksempel være at få en hverdag uden skyldfølelse og bekymringer, eller det kan være noget praktisk som at kunne gå ud om aftenen eller tage på ferie, fortæller Jette Lund Pedersen, næstformand i Bedre Psykiatri i Frederikssund.

Når pårørende er inddraget og kan støtte op om vejen til recovery for deres nærtstående, er det påvist, at der sker færre tilbagefald, og de kommer hurtigere i bedring og kan få et trygt hverdagsliv. Derfor arbejder de tre foreninger for både at støtte pårørende og for at skabe en bred anerkendelse af, at pårørende er en uvurderlig ressource for deres nærtstående i psykiatrien. Erfarne undervisere, der selv har oplevet udfordringerne som pårørende, står for de otte kursusgange, som finder sted mandage i perioden 3. februar-30. marts.

Kurset starter med et infomøde mandag den 20. januar klokken 18.30-21.00 i Frederikssund Frivillighedssted, Østergade 3C i Frederikssund. Tilmelding til infomøde og henvendelse om kurset til Janie Eriksen på mail janiemaryeriksen@yahoo.dk eller telefon 29217863.