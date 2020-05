Kunstnere åbner atelierdøre i pinsen

Lørdag den 30. maj, pinsesøndag den 31. maj og pinsemandag den 1. juni kan man komme tæt på Helle Borg Hansen, Helle Rasmussen, Anne Gry Andersen og Gunhild Rasmussen, der inviterer indenfor i deres arbejdsrum efter en lang nedlukket periode, hvor kunstmesser, udstillinger og markeder har været aflyst på stribe for at standse coronasmitte.

At besøge en kunstner i værkstedet er en anderledes oplevelse end at se værkerne på en udstilling eller på nettet. Et atelier er et levende sted, hvor der bliver arbejdet, oplyser initiativtagerne i en pressemeddelelse.